Clohars-Carnoët

Expositions Atelier Goulven

Atelier Goulven Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:30:00

fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :

2026-06-16

L’association des Amis du Pouldu présente 6 expositions d’artistes régionaux pour une saison estivale qui se déroulera du 16 juin au 6 septembre 2026.

16-06/28-06 Ayako GUERIN

30-06/12-07 Nigel DOWNING

14-07/26-07 Laetitia VILLEMIN

28-07/09-08 Bernard MARTIN

11-08/23-08 Lutina PENSARD

25-08/06-09 François MERSCH

Horaires de 10h30 à 13h et de 16h30 à 19h30

Six artistes au style et univers différents à découvrir dans la cadre magnifique de l’estuaire de la Laïta. .

Atelier Goulven Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 88 25 37 98

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English : Expositions Atelier Goulven

L’événement Expositions Atelier Goulven Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS