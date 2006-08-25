Expositions Atelier Goulven Clohars-Carnoët
Expositions Atelier Goulven Clohars-Carnoët mardi 16 juin 2026.
Clohars-Carnoët
Expositions Atelier Goulven
Atelier Goulven Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 10:30:00
fin : 2026-09-06 13:00:00
Date(s) :
2026-06-16
L’association des Amis du Pouldu présente 6 expositions d’artistes régionaux pour une saison estivale qui se déroulera du 16 juin au 6 septembre 2026.
16-06/28-06 Ayako GUERIN
30-06/12-07 Nigel DOWNING
14-07/26-07 Laetitia VILLEMIN
28-07/09-08 Bernard MARTIN
11-08/23-08 Lutina PENSARD
25-08/06-09 François MERSCH
Horaires de 10h30 à 13h et de 16h30 à 19h30
Six artistes au style et univers différents à découvrir dans la cadre magnifique de l’estuaire de la Laïta. .
Atelier Goulven Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 88 25 37 98
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English : Expositions Atelier Goulven
L’événement Expositions Atelier Goulven Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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