Expositions au Musée du Vieux Revin dit La Maison espagnole Musée du Vieux Revin dit La Maison espagnole Revin

Revin

Expositions au Musée du Vieux Revin dit La Maison espagnole

Musée du Vieux Revin dit La Maison espagnole 2 rue Victor Hugo Revin Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-09-02 2026-09-09

2 EXPOSITIONS pour cette saison 2026. Du 1er avril au 15 juin 2026 Le Sacré au coeur de la Pointe des Ardennes. Exposition consacrée aux églises du nord de notre territoire. A travers cette exposition, plongez dans l’histoire et le patrimoine local, et partez à la découverte de ces édifices qui témoignent de la richesses architecturale. En AVRIL Exposition ouverte au public du mercredi au samedi de 13h30 à 17h30. En MAI Exposition ouverte au public du mercredi au dimanche de 14h à 18h. En JUIN Exposition ouverte au public tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h Du 16 juin au 11 septembre 2026 La crue de la Meuse en 1995. Revivez l’épisode de la grande crue de la Meuse encore bien présente dans les esprits des Ardennais. En JUIN, JUILLET, AOÛT Exposition ouverte au public tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. En SEPTEMBRE Exposition ouverte au public du mercredi au dimanche de 14h à 18h. ENTRÉE LIBRE.

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Musée du Vieux Revin dit La Maison espagnole 2 rue Victor Hugo Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 13 73

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English :

2 EXHIBITIONS for this 2026 season. From April 1 to June 15, 2026 The Sacred at the heart of the Pointe des Ardennes. An exhibition devoted to the churches of our northern region. Immerse yourself in local history and heritage, and discover the architectural richness of these buildings. APRIL: Exhibition open to the public Wednesday to Saturday, 1:30 to 5:30 pm. MAY: Exhibition open to the public Wednesday to Sunday, 2pm to 6pm. JUNE: Exhibition open to the public daily from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm June 16 to September 11, 2026 The Meuse flood of 1995. Relive the episode of the great Meuse flood, still fresh in the minds of the people of the Ardennes. JUNE, JULY, AUGUST: Exhibition open to the public every day from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm. SEPTEMBER: Exhibition open to the public Wednesday to Sunday, 2pm to 6pm. FREE ENTRY.

L’événement Expositions au Musée du Vieux Revin dit La Maison espagnole Revin a été mis à jour le 2026-04-28 par Ardennes Tourisme