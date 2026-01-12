Expositions autour du Festival de Mode Montée Noailles Hyères

Expositions autour du Festival de Mode

Le festival présentera des expositions mettant en avant des designers émergents et des artistes contemporains. Les visiteurs découvriront des installations interactives et des collections audacieuses, tout en réfléchissant à la durabilité de la mode.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98

English : Exhibitions around the Fashion Festival

The festival will feature exhibitions showcasing emerging designers and contemporary artists. Visitors will discover interactive installations and bold collections, while reflecting on the sustainability of fashion.

