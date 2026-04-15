Expositions Chapelle d’Avigneau Escamps Chapelle d’Avigneau Escamps

Escamps

Expositions Chapelle d’Avigneau Escamps

Chapelle d’Avigneau Avigneau Escamps Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

35ème rencontres artistiques. Chaque année, la Chapelle d’Avigneau située sur la commune d’Escamps accueille des artistes locaux. La Chapelle est ouverte les week-ends et jours féries de 15h à 19h du 16 mai au 30 août 2026. .

Chapelle d’Avigneau Avigneau Escamps 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 38 00 millenaire.escamps@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expositions Chapelle d’Avigneau Escamps

L’événement Expositions Chapelle d’Avigneau Escamps Escamps a été mis à jour le 2026-04-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)