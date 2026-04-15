Expositions Chapelle d’Avigneau Escamps Chapelle d’Avigneau Escamps
Expositions Chapelle d’Avigneau Escamps Chapelle d’Avigneau Escamps samedi 16 mai 2026.
Escamps
Expositions Chapelle d’Avigneau Escamps
Chapelle d’Avigneau Avigneau Escamps Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
35ème rencontres artistiques. Chaque année, la Chapelle d’Avigneau située sur la commune d’Escamps accueille des artistes locaux. La Chapelle est ouverte les week-ends et jours féries de 15h à 19h du 16 mai au 30 août 2026. .
Chapelle d’Avigneau Avigneau Escamps 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 38 00 millenaire.escamps@gmail.com
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English : Expositions Chapelle d’Avigneau Escamps
L’événement Expositions Chapelle d’Avigneau Escamps Escamps a été mis à jour le 2026-04-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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