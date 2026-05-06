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Expositions de peintures de la Via Francigena Langres

Expositions de peintures de la Via Francigena Langres

Expositions de peintures de la Via Francigena Langres samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Cathédrale Saint-Mammès de Langres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Expositions de peintures de la Via Francigena

Cathédrale Saint-Mammès de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-07-25

Tout public
Une dizaine d’artistes de diverses régions de France et de peintres haut-marnais exposeront leurs œuvres en rapport avec la Via Francigena.   .

Cathédrale Saint-Mammès de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 71 38 88 

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English :

L’événement Expositions de peintures de la Via Francigena Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres

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