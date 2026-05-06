Expositions de peintures de la Via Francigena Langres samedi 25 juillet 2026.

Langres

Expositions de peintures de la Via Francigena

Cathédrale Saint-Mammès de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-25

Tout public

Une dizaine d’artistes de diverses régions de France et de peintres haut-marnais exposeront leurs œuvres en rapport avec la Via Francigena. .

Cathédrale Saint-Mammès de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 71 38 88

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English :

L’événement Expositions de peintures de la Via Francigena Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres