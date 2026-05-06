Expositions de peintures de la Via Francigena Langres
Expositions de peintures de la Via Francigena Langres samedi 25 juillet 2026.
Langres
Expositions de peintures de la Via Francigena
Cathédrale Saint-Mammès de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-07-25
Tout public
Une dizaine d’artistes de diverses régions de France et de peintres haut-marnais exposeront leurs œuvres en rapport avec la Via Francigena. .
Cathédrale Saint-Mammès de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 71 38 88
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English :
L’événement Expositions de peintures de la Via Francigena Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres
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