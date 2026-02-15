Expositions Design Parade Montée Noailles Hyères

Expositions Design Parade

Montée Noailles Centre-ville Hyères Var

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-25

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-25

Exposition du 20e festival de Design d’objet et 10e festival d’Architecture d’intérieur dans le cadre de la Design Parade, évènement annuel d’envergure proposé par la Villa Noailles. Le travail des designers consiste à réaliser la pièce de leur rêve.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98

English : Design Parade exhibitions

Exhibition for the 20th Object Design Festival and 10th Interior Architecture Festival as part of the Design Parade, a major annual event organized by Villa Noailles. The designers’ job is to create the piece of their dreams.

