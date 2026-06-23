Expositions et restitution Val de Briey
Expositions et restitution Val de Briey mercredi 1 juillet 2026.
Val de Briey
Expositions et restitution
10 rue du maréchal joffre Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-01
Exposition et restitution organisées par la Maison des Milles Marches
Dessins animaliers
Entrée libreTout public
0 .
10 rue du maréchal joffre Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 85 60 07 94
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English :
Exhibition and presentation organized by the Maison des Milles Marches
Animal drawings
Free admission
L’événement Expositions et restitution Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL
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