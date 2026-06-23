Expositions et restitution Val de Briey mercredi 1 juillet 2026.

Val de Briey

Expositions et restitution

10 rue du maréchal joffre Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-01

Exposition et restitution organisées par la Maison des Milles Marches

Dessins animaliers

Entrée libreTout public

0 .

10 rue du maréchal joffre Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 85 60 07 94

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English :

Exhibition and presentation organized by the Maison des Milles Marches

Animal drawings

Free admission

L’événement Expositions et restitution Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL