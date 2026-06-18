Val de Briey

Brocante

avenue du roi de rome Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Brocante organisée par la Mairie de Briey

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

avenue du roi de rome Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00

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English :

Flea market organized by the Briey City Hall

Refreshments and food available on site

L’événement Brocante Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-18 par MILTOL