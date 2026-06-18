Brocante Val de Briey
Brocante Val de Briey dimanche 6 septembre 2026.
Val de Briey
Brocante
avenue du roi de rome Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Brocante organisée par la Mairie de Briey
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
avenue du roi de rome Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00
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English :
Flea market organized by the Briey City Hall
Refreshments and food available on site
L’événement Brocante Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-18 par MILTOL