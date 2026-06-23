Festival laineux Espace Culturel Saint Pierremont Val de Briey
Festival laineux Espace Culturel Saint Pierremont Val de Briey samedi 10 octobre 2026.
Val de Briey
Festival laineux
Espace Culturel Saint Pierremont 11 rue du parc Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Festival de laines organisé par Exceptio’ Laines
Entrée libre
Ventes de laines
Buvette et petite restauration sur placeTout public
0 .
Espace Culturel Saint Pierremont 11 rue du parc Val de Briey 54790 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 21 38 19
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English :
Wool Festival organized by Exceptio’ Laines
Free admission
Wool sales
Refreshments and light meals available on site
L’événement Festival laineux Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL
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