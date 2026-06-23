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Festival laineux Espace Culturel Saint Pierremont Val de Briey

Festival laineux Espace Culturel Saint Pierremont Val de Briey

Festival laineux Espace Culturel Saint Pierremont Val de Briey samedi 10 octobre 2026.

Lieu
Espace Culturel Saint Pierremont
Adresse
11 rue du parc
Ville
54790 Val de Briey
Département
Meurthe-et-Moselle
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 Gratuit

Val de Briey

Festival laineux

Espace Culturel Saint Pierremont 11 rue du parc Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Festival de laines organisé par Exceptio’ Laines

Entrée libre

Ventes de laines

Buvette et petite restauration sur placeTout public
0  .

Espace Culturel Saint Pierremont 11 rue du parc Val de Briey 54790 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 21 38 19 

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English :

Wool Festival organized by Exceptio’ Laines

Free admission

Wool sales

Refreshments and light meals available on site

L’événement Festival laineux Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL

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