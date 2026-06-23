Festival laineux Espace Culturel Saint Pierremont Val de Briey

Val de Briey

Festival laineux

Espace Culturel Saint Pierremont 11 rue du parc Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Festival de laines organisé par Exceptio’ Laines

Entrée libre

Ventes de laines

Buvette et petite restauration sur placeTout public

0 .

Espace Culturel Saint Pierremont 11 rue du parc Val de Briey 54790 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 21 38 19

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English :

Wool Festival organized by Exceptio’ Laines

Free admission

Wool sales

Refreshments and light meals available on site

L’événement Festival laineux Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL