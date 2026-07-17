Découverte de la Cité Radieuse Le Corbusier, Cité Radieuse Le Corbusier, Val de Briey

Informations pratiques

Découverte de la Cité Radieuse Le Corbusier Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h30 Cité Radieuse Le Corbusier Meurthe-et-Moselle

groupe limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association La Premiere Rue proposera 2 départs de visite guidée de 2 heures (déconseillé aux enfants de moins de 12 ans).

Il vous est proposé une étude et une découverte intérieure du bâtiment, une visite d’un appartement témoin, du bureau et de la galerie d’exposition de l’association.

Attention, exceptionnellement ce jour, certains propriétaires inviteront à la découverte de leur appartement privé.

Cité Radieuse Le Corbusier 5415 Val de Briey Val de Briey Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 20 28 55 http://www.lapremiererue.fr Après Marseille, quatre unités nouvelles seront construites : à Nantes, à Berlin, à Briey et à Firminy . A travers ces cinq réalisations (nettement différentes les unes des

autres) Le Corbusier a donné forme à l’une des recherches les plus originales de l’architecture et de l’urbanisme du XXème siècle. Issues d’une approche complexe de la question du logement, ces cinq unités cristallisent les données économiques, sociales et culturelles de l’Europe d’après guerre. Le Corbusier y a mis en œuvre tous

les moyens expérimentaux – théoriques, plastiques et techniques – dont on pouvait disposer dans les années 50. Réponses abstraites aux problèmes de l’habitat collectif de la ville moderne, elles offrent aussi, par la diversité des rapports qu’elles ont noués avec leur site particulier, une richesse expérimentale remarquable. Elles constituent, de ce fait, un authentique patrimoine. Nous possédons, en Meurthe-et-

Moselle, un immeuble important : l’un des cinq exemplaires construits par Le Corbusier sur le thème de « l’unité d’habitation ». Pas de Gare, Accès en bus ou voiture (grand parkings autour du bâtiment)

L’association La Premiere Rue proposera 2 departs de visite GUIDEE de 2 heures (déconseillé aux enfants de moins de 12 ans). Etude du bâtiment et découverte interieure du bâtiment, visite d’un du et …

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