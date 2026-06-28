Visite guidée de la Vieille Ville, Ville haute de Briey, Val de Briey

Informations pratiques

Visite guidée de la Vieille Ville Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Ville haute de Briey Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Une balade au coeur de la partie moyenâgeuse de Briey pour découvrir l’église Saint-Gengoult conservant un calvaire Ligier Richier, les jardins en terrasse au pied de l’ancien château ou encore le Beffroi…

Rendez-vous sur le parvis de l’église pour le départ de la visite.

Attention aux marches et au dénivelé tout au long du parcours, non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Ville haute de Briey Place Raymond Poincaré, 54150 Briey Val de Briey 54150 Briey Meurthe-et-Moselle Grand Est 09 77 77 32 33 http://www.miltol-tourisme.com Marquée par plus de 2000 ans d’histoire, la ville haute de Briey possède un patrimoine historique et paysager remarquable : oppidum, château-fort et remparts médiévaux, église Saint-Gengoult, beffroi et bien plus encore.

Une balade au coeur de la partie moyenâgeuse de Briey pour découvrir l’église Saint-Gengoult conservant un calvaire Ligier Richier, les jardins en terrasse au pied de l’ancien château ou encore le …

©MILTOL