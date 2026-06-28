Visite guidée de la Vieille Ville, Ville haute de Briey, Val de Briey
dimanche 20 septembre 2026 · Ville haute de Briey · Val de Briey
Informations pratiques
Visite guidée de la Vieille Ville Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Ville haute de Briey Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Une balade au coeur de la partie moyenâgeuse de Briey pour découvrir l’église Saint-Gengoult conservant un calvaire Ligier Richier, les jardins en terrasse au pied de l’ancien château ou encore le Beffroi…
Rendez-vous sur le parvis de l’église pour le départ de la visite.
Attention aux marches et au dénivelé tout au long du parcours, non adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ville haute de Briey Place Raymond Poincaré, 54150 Briey Val de Briey 54150 Briey Meurthe-et-Moselle Grand Est 09 77 77 32 33 http://www.miltol-tourisme.com Marquée par plus de 2000 ans d’histoire, la ville haute de Briey possède un patrimoine historique et paysager remarquable : oppidum, château-fort et remparts médiévaux, église Saint-Gengoult, beffroi et bien plus encore.
Une balade au coeur de la partie moyenâgeuse de Briey pour découvrir l’église Saint-Gengoult conservant un calvaire Ligier Richier, les jardins en terrasse au pied de l’ancien château ou encore le …
©MILTOL
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