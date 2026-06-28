UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Val de Briey

Visite guidée de la Vieille Ville, Ville haute de Briey, Val de Briey

dimanche 20 septembre 2026 · Ville haute de Briey · Val de Briey

Visite guidée de la Vieille Ville, Ville haute de Briey, Val de Briey

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ville haute de Briey
Adresse
Place Raymond Poincaré, 54150 Briey
Ville
54150 Val de Briey
Département
Meurthe-et-Moselle

Visite guidée de la Vieille Ville Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Ville haute de Briey Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Une balade au coeur de la partie moyenâgeuse de Briey pour découvrir l’église Saint-Gengoult conservant un calvaire Ligier Richier, les jardins en terrasse au pied de l’ancien château ou encore le Beffroi…
Rendez-vous sur le parvis de l’église pour le départ de la visite.
Attention aux marches et au dénivelé tout au long du parcours, non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Ville haute de Briey Place Raymond Poincaré, 54150 Briey Val de Briey 54150 Briey Meurthe-et-Moselle Grand Est 09 77 77 32 33 http://www.miltol-tourisme.com Marquée par plus de 2000 ans d’histoire, la ville haute de Briey possède un patrimoine historique et paysager remarquable : oppidum, château-fort et remparts médiévaux, église Saint-Gengoult, beffroi et bien plus encore.
Une balade au coeur de la partie moyenâgeuse de Briey pour découvrir l’église Saint-Gengoult conservant un calvaire Ligier Richier, les jardins en terrasse au pied de l’ancien château ou encore le …

©MILTOL

À voir aussi à Val de Briey (Meurthe-et-Moselle)