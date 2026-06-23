Entre chien et loups Val de Briey
Entre chien et loups Val de Briey samedi 17 octobre 2026.
Val de Briey
Entre chien et loups
8 rue olivier drouot Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Entre chiens et loup organisée par Briey Marathon
10 kms à travers la ville
Course semi-nocturneTout public
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8 rue olivier drouot Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Between Dogs and Wolves, organized by Briey Marathon
10 km through the city
Semi-night race
L’événement Entre chien et loups Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL
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