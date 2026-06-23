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Entre chien et loups Val de Briey

Entre chien et loups Val de Briey

Entre chien et loups Val de Briey samedi 17 octobre 2026.

Adresse
8 rue olivier drouot
Ville
54150 Val de Briey
Département
Meurthe-et-Moselle
Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Val de Briey

Entre chien et loups

8 rue olivier drouot Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Entre chiens et loup organisée par Briey Marathon

10 kms à travers la ville

Course semi-nocturneTout public
  .

8 rue olivier drouot Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Between Dogs and Wolves, organized by Briey Marathon

10 km through the city

Semi-night race

L’événement Entre chien et loups Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL

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