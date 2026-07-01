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AGENDA · Val de Briey

Marché nocturne artisanal Val de Briey

vendredi 31 juillet 2026 · Val de Briey

Marché nocturne artisanal Val de Briey

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
25 rue louis simon
Ville
54150 Val de Briey
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Val de Briey

Marché nocturne artisanal

25 rue louis simon Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Marche nocturne artisanal organisé par FER Ensemble et en partenariat avec la Prairie.

Entrée libre

Buvette et snacking sur placeTout public
0  .

25 rue louis simon Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 49 18 43 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A night market featuring artisanal crafts, organized by FER Ensemble in partnership with La Prairie.

Free admission

Refreshments and snacks available on site

L’événement Marché nocturne artisanal Val de Briey a été mis à jour le 2026-07-09 par MILTOL

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