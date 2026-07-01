Marché nocturne artisanal Val de Briey
vendredi 31 juillet 2026 · Val de Briey
Informations pratiques
Val de Briey
Marché nocturne artisanal
25 rue louis simon Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Marche nocturne artisanal organisé par FER Ensemble et en partenariat avec la Prairie.
Entrée libre
Buvette et snacking sur placeTout public
0 .
25 rue louis simon Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 49 18 43 94
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English :
A night market featuring artisanal crafts, organized by FER Ensemble in partnership with La Prairie.
Free admission
Refreshments and snacks available on site
L’événement Marché nocturne artisanal Val de Briey a été mis à jour le 2026-07-09 par MILTOL
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