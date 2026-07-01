Informations pratiques

Val de Briey

Marché nocturne artisanal

25 rue louis simon Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Marche nocturne artisanal organisé par FER Ensemble et en partenariat avec la Prairie.

Entrée libre

Buvette et snacking sur placeTout public

0 .

25 rue louis simon Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 49 18 43 94

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English :

A night market featuring artisanal crafts, organized by FER Ensemble in partnership with La Prairie.

Free admission

Refreshments and snacks available on site

L’événement Marché nocturne artisanal Val de Briey a été mis à jour le 2026-07-09 par MILTOL