Un soir aux jardins oubliés Val de Briey
vendredi 31 juillet 2026 · Val de Briey
Informations pratiques
Val de Briey
Un soir aux jardins oubliés
rue Louis Simon Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Un soir aux jardins oubliés, organisé par les Jardins oubliés
Entrée payante
Prêt de lampion pour la visite
A côté, n’oubliez pas le marché nocturne artisanal à la Prairie de 17h à 22hTout public
.
rue Louis Simon Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 45 33 88 20
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English :
An Evening at the Forgotten Gardens, organized by the Forgotten Gardens
Admission fee applies
Please bring a lantern for the tour
Also, don’t forget the night craft market at La Prairie from 5 p.m. to 10 p.m.
L’événement Un soir aux jardins oubliés Val de Briey a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL
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