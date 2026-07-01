Informations pratiques

Val de Briey

Un soir aux jardins oubliés

rue Louis Simon Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Un soir aux jardins oubliés, organisé par les Jardins oubliés

Entrée payante

Prêt de lampion pour la visite

A côté, n’oubliez pas le marché nocturne artisanal à la Prairie de 17h à 22hTout public

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rue Louis Simon Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 45 33 88 20

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English :

An Evening at the Forgotten Gardens, organized by the Forgotten Gardens

Admission fee applies

Please bring a lantern for the tour

Also, don’t forget the night craft market at La Prairie from 5 p.m. to 10 p.m.

L’événement Un soir aux jardins oubliés Val de Briey a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL