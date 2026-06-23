Val de Briey

Fête nationale

place du plan d’eau Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Fête nationale du 14 juillet organisée par la Mairie du Val de Briey

Entrée libre

Concert Back to the Tribute

Animations pour les enfants

Feu d’artifice

Programme des cérémonies commémoratives via l’afficheTout public

0 .

place du plan d’eau Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

July 14 National Holiday celebration organized by the Val de Briey Town Hall

Free admission

“Back to the Tribute” concert

Children’s activities

Fireworks

Schedule of commemorative ceremonies on the poster

L’événement Fête nationale Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL