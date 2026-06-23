Fête nationale Val de Briey
Fête nationale Val de Briey mardi 14 juillet 2026.
Val de Briey
Fête nationale
place du plan d’eau Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Fête nationale du 14 juillet organisée par la Mairie du Val de Briey
Entrée libre
Concert Back to the Tribute
Animations pour les enfants
Feu d’artifice
Programme des cérémonies commémoratives via l’afficheTout public
0 .
place du plan d’eau Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00
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English :
July 14 National Holiday celebration organized by the Val de Briey Town Hall
Free admission
“Back to the Tribute” concert
Children’s activities
Fireworks
Schedule of commemorative ceremonies on the poster
L’événement Fête nationale Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL
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