Expositions Moyen-Âge Médiathèque de Cosne Neuvy-sur-Loire

Expositions Moyen-Âge

Médiathèque de Cosne 6 rue des Forges Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-02-02

Des expositions médiévales à découvrir du 2 février au 30 avril.

– Frise chronologique Le Moyen-Âge entre ténèbres et lumière

À travers une frise chronologique riche en événements, revisitez vos classiques. Retrouvez les dates clés, les personnages emblématiques et les moments qui ont façonné notre histoire. Redécouvrez cette époque où les avancées techniques et culturelles cohabitaient avec les guerres, les famines et les épidémies.

– Vie quotidienne Dans les châteaux forts au Moyen-Âge

Plongez dans le quotidien des habitants d’un château fort au Moyen-Âge, des plus humbles aux plus puissants, à travers des anecdotes surprenantes et des curiosités insolites.

– Cosne au Moyen-Âge

Notre ville est riche d’une longue histoire, notamment médiévale, dont on peut encore admirer les vestiges au gré des rues et des monuments. Grâce aux nombreux plans anciens prêtés par la Ville de Cosne, cette exposition vous fera revivre le temps des seigneurs et des Croisades… avant de vous emmener en balade !

– Musique au Moyen-Âge Voyage à travers le temps du 7 au 25 avril

Voyage au cœur du Moyen-Âge musique sacrée et profane, troubadours, instruments anciens, transmission orale et écrite, héritage actuel… sans oublier les danses médiévales et leurs styles variés. .

Médiathèque de Cosne 6 rue des Forges Neuvy-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expositions Moyen-Âge

L’événement Expositions Moyen-Âge Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-22 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)