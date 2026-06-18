Les Angles

EXPOSITIONS SALLE CAL PANCHE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-01

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08

Plusieurs expositions auront lieu à la salle Call Panche.

A découvrir notamment

– Du 01 au 07 Août

Histoire de famille, les objets de la vie courante au travers du siècle passé.

– Du 08 au 15 Août

Découverte d’un artiste disparu jean Lapor…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Several exhibitions will be held at the Call Panche Hall.

Highlights include:

– August 1–7

Family History: Everyday Objects Through the Past Century.

– August 8–15

Rediscovering a forgotten artist: Jean Lapor…

L’événement EXPOSITIONS SALLE CAL PANCHE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-18 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION