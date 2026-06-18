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EXPOSITIONS SALLE CAL PANCHE Les Angles

EXPOSITIONS SALLE CAL PANCHE Les Angles

EXPOSITIONS SALLE CAL PANCHE Les Angles samedi 1 août 2026.

Ville : 66210 Les Angles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 1 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Les Angles

EXPOSITIONS SALLE CAL PANCHE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-01
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08

Plusieurs expositions auront lieu à la salle Call Panche.
A découvrir notamment
– Du 01 au 07 Août
Histoire de famille, les objets de la vie courante au travers du siècle passé.
– Du 08 au 15 Août
Découverte d’un artiste disparu jean Lapor…
  .

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76  lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Several exhibitions will be held at the Call Panche Hall.
Highlights include:
– August 1–7
Family History: Everyday Objects Through the Past Century.
– August 8–15
Rediscovering a forgotten artist: Jean Lapor…

L’événement EXPOSITIONS SALLE CAL PANCHE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-18 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION

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