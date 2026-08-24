EXPOSITTION RESSAC DE CHAMPIEUX Agde

Informations pratiques

Agde

EXPOSITTION RESSAC DE CHAMPIEUX

place Moliere Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-11

Oeuvres de Champieux.

“Les oeuvres d’art sont les enfants du silence, dit Marcel Proust, qui savait de quoi il parlait. Champieux parle peu. Il peint. C’est donc un redoutable honneur que de mettre en mots ce qu’on éprouve devant ses tableaux.

Il est plus facile d’évoquer un itinéraire placé sous le signe de l’exigence. Champieux ne fait aucune concession à l’air du temps, son oeuvre est recherche. Pourtant, travaillant dans le Sud, il pourrait se laisser aller à des facilités qui trouveraient facilement acquéreur, en peignant quelques champs de lavande et autres coquelicots qui envahissent certaines galeries.

Sa peinture, en un mot, n’est pas facile. Non figuratif, plutôt qu’abstrait, le tableau s’élabore toujours à partir d’une observation du réel, d’une sensation, et se construit par des lignes de force, des couleurs qui se sont modifiées au cours des années. Sombre au départ, la palette s’est éclaircie, trouvant un peu de bleu, de rouge, modulant le gris, toujours en quête de lumière, d’un centre lumineux qui ivite le regardant à faire lui aussi le chemin, le chemin vers le tableau pour mériter cette rencontre avec l’imaginaire de l’artiste que permet l’oeuvre, mais aussi le chemin en lui-même, dans une sorte de traversée du miroir. En effet, le tableau appelle, c’est pour cela que la peinture de Champieux émeut. Elle nous met en mouvement, elle suggère qu’il y a quelque chose à trouver, un foyer intérieur, peu importe le nom qu’on lui donne.

Cet au-delà du tableau, chacun est invité à le chercher, sinon à le trouver”.

MF Boireau

#TEMPSFORT

#EXPOSITION .

place Moliere Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 65 80 direction.culture-@ville-agde.fr

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English :

Works by Champieux.

L’événement EXPOSITTION RESSAC DE CHAMPIEUX Agde a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 ADT34