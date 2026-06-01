Expression libre ! Châlette-sur-Loing
Expression libre ! Châlette-sur-Loing samedi 27 juin 2026.
Châlette-sur-Loing
Expression libre !
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Expression libre !
A l’occasion des 20 ans de la médiathèque, venez partager vos souvenirs et anecdotes ! Racontez votre expérience de la médiathèque et de l’espace public numérique sur notre stand photobooth ! Entrée libre. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Free expression!
L’événement Expression libre ! Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS
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