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Expression libre ! Châlette-sur-Loing

Expression libre ! Châlette-sur-Loing

Expression libre ! Châlette-sur-Loing samedi 27 juin 2026.

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Expression libre !

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Expression libre !
A l’occasion des 20 ans de la médiathèque, venez partager vos souvenirs et anecdotes ! Racontez votre expérience de la médiathèque et de l’espace public numérique sur notre stand photobooth ! Entrée libre.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 

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English :

Free expression!

L’événement Expression libre ! Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS

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