Châlette-sur-Loing

Expression libre !

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Expression libre !

A l’occasion des 20 ans de la médiathèque, venez partager vos souvenirs et anecdotes ! Racontez votre expérience de la médiathèque et de l’espace public numérique sur notre stand photobooth ! Entrée libre. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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English :

Free expression!

L’événement Expression libre ! Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS