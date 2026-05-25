Châlette-sur-Loing

Coups de cœur de l’été

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Coups de cœur de l’été

Découvrez les coups de cœur de vos bibliothécaires pour l’été et partagez les vôtres ! .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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Summer favourites

L’événement Coups de cœur de l’été Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS