Coups de cœur de l’été Châlette-sur-Loing
Coups de cœur de l’été Châlette-sur-Loing mardi 16 juin 2026.
Châlette-sur-Loing
Coups de cœur de l’été
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Coups de cœur de l’été
Découvrez les coups de cœur de vos bibliothécaires pour l’été et partagez les vôtres ! .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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L’événement Coups de cœur de l’été Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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