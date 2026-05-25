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Coups de cœur de l’été Châlette-sur-Loing

Coups de cœur de l’été Châlette-sur-Loing

Coups de cœur de l’été Châlette-sur-Loing mardi 16 juin 2026.

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Coups de cœur de l’été

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Coups de cœur de l’été
Découvrez les coups de cœur de vos bibliothécaires pour l’été et partagez les vôtres !   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 

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L’événement Coups de cœur de l’été Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS

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