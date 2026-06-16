AMAPP du Loing fête de l’été et fête de ses 15 ans Châlette-sur-Loing vendredi 3 juillet 2026.

Châlette-sur-Loing

AMAPP du Loing fête de l’été et fête de ses 15 ans

32 Rue Claude Debussy Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

AMAPP du Loing fête de l’été et fête de ses 15 ans

L’AMAPP du Loing fête ses 15 ans ! Entrée libre et gratuite.

-Marché de producteurs et d’artisans,

-Ateliers fabrique ton sachet de graines en origami

-Troc de graines,

-Repas partagé (dessert offerts et chacun apporte un petit quelque chose à manger et/ou à boire).

Marché animé par Faré Börön aux sons des percussions d’Afrique .

32 Rue Claude Debussy Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 78 17 98 amappduloing@free.fr

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English :

AMAPP du Loing: Summer Festival and 15th Anniversary Celebration

L’événement AMAPP du Loing fête de l’été et fête de ses 15 ans Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS