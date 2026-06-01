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Jeux en bois Châlette-sur-Loing

Jeux en bois Châlette-sur-Loing

Jeux en bois Châlette-sur-Loing vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Jeux en bois

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:00:00
fin : 2026-06-19 19:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Jeux en bois
A l’occasion de la fête de quartier du Bourg, retrouvez-nous dans l’espace estival de la ludothèque pour un moment convivial autour de jeux en bois.
Entrée libre. Tout public.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 64 07 

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English :

Wooden games

L’événement Jeux en bois Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS

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