Jeux en bois Châlette-sur-Loing
Jeux en bois Châlette-sur-Loing vendredi 19 juin 2026.
Châlette-sur-Loing
Jeux en bois
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:00:00
fin : 2026-06-19 19:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Jeux en bois
A l’occasion de la fête de quartier du Bourg, retrouvez-nous dans l’espace estival de la ludothèque pour un moment convivial autour de jeux en bois.
Entrée libre. Tout public. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 64 07
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English :
Wooden games
L’événement Jeux en bois Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS
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