Color Run Châlette-sur-Loing
Color Run Châlette-sur-Loing samedi 13 juin 2026.
Châlette-sur-Loing
Color Run
Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Color Run
Rendez-vous à 11h à la base de loisirs du Lac de Chalette-sur-Loing pour participer à cet événement ludique et sportif !
Lunettes et T-Shirts offerts, prévoyez une tenue adaptée ! .
Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 12 95 sport@ville-chalette.fr
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English :
Color Run
L’événement Color Run Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS
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