Châlette-sur-Loing

Color Run

Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Color Run

Rendez-vous à 11h à la base de loisirs du Lac de Chalette-sur-Loing pour participer à cet événement ludique et sportif !

Lunettes et T-Shirts offerts, prévoyez une tenue adaptée ! .

Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 12 95 sport@ville-chalette.fr

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English :

Color Run

L’événement Color Run Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS