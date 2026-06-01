Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Color Run Châlette-sur-Loing

Color Run Châlette-sur-Loing

Color Run Châlette-sur-Loing samedi 13 juin 2026.

Adresse : Rue du Lac

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Châlette-sur-Loing

Color Run

Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Color Run
Rendez-vous à 11h à la base de loisirs du Lac de Chalette-sur-Loing pour participer à cet événement ludique et sportif !
Lunettes et T-Shirts offerts, prévoyez une tenue adaptée !   .

Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 12 95  sport@ville-chalette.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Color Run

L’événement Color Run Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Châlette-sur-Loing (Loiret)