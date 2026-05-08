Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing
Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing samedi 6 juin 2026.
Châlette-sur-Loing
Chalette Petits lecteurs
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Chalette Petits lecteurs
Des lectures pour les enfants à partir de 3 ans. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 epn@ville-chalette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chalette ? Little readers
L’événement Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Châlette-sur-Loing (Loiret)
- Portes ouvertes Musée d’école Fernand Bouttet Châlette-sur-Loing 14 mai 2026
- Rencontre football inclusive Châlette-sur-Loing 20 mai 2026
- 22ème Senior Chalettoise Cyclo Châlette-sur-Loing 21 mai 2026
- Balade VTT/VTC Châlette-sur-Loing 21 mai 2026
- Formation tout public Châlette-sur-Loing 23 mai 2026