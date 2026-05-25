Châlette-sur-Loing

Pool Party

Rue du Loing Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Pool Party

Venez profitez des animations, des jeux de lumières, des structures gonflables,

le tout avec une ambiance festive grâce au DJ !

Les réservations se font sur place au centre aquatique.

Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 8 .

Rue du Loing Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 16 39 73 secretariat.cacb@ville-chalette.fr

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English :

Pool Party

L’événement Pool Party Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS