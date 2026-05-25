Pool Party Châlette-sur-Loing
Pool Party Châlette-sur-Loing samedi 6 juin 2026.
Châlette-sur-Loing
Pool Party
Rue du Loing Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Pool Party
Venez profitez des animations, des jeux de lumières, des structures gonflables,
le tout avec une ambiance festive grâce au DJ !
Les réservations se font sur place au centre aquatique.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 8 .
Rue du Loing Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 16 39 73 secretariat.cacb@ville-chalette.fr
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English :
Pool Party
L’événement Pool Party Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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