Label Tremp Châlette-sur-Loing
Label Tremp Châlette-sur-Loing samedi 30 mai 2026.
Châlette-sur-Loing
Label Tremp
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Label Tremp
Concert musical pour promouvoir les artistes locaux du Loiret. Entrée gratuite.
Restauration sur place. .
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 53 18 23 34
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English :
Label Tremp
L’événement Label Tremp Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS