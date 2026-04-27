Châlette-sur-Loing

Label Tremp

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Label Tremp

Concert musical pour promouvoir les artistes locaux du Loiret. Entrée gratuite.

Restauration sur place. .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 53 18 23 34

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English :

Label Tremp

L’événement Label Tremp Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS