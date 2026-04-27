Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Label Tremp Châlette-sur-Loing

Label Tremp Châlette-sur-Loing

Label Tremp Châlette-sur-Loing samedi 30 mai 2026.

Adresse : 5 Rue de la Forêt

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Label Tremp

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Label Tremp
Concert musical pour promouvoir les artistes locaux du Loiret. Entrée gratuite.
Restauration sur place.   .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 53 18 23 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Label Tremp

L’événement Label Tremp Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Châlette-sur-Loing (Loiret)