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Grand nettoyage de printemps Châlette-sur-Loing

Grand nettoyage de printemps Châlette-sur-Loing

Grand nettoyage de printemps Châlette-sur-Loing samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue du Lac

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Grand nettoyage de printemps

Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Grand nettoyage de printemps
Venez aider les enfants du CME à ramasser les déchets aux abords du lac !   .

Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12 

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English :

Spring cleaning

L’événement Grand nettoyage de printemps Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS

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