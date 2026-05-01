Châlette-sur-Loing

Grand nettoyage de printemps

Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Grand nettoyage de printemps

Venez aider les enfants du CME à ramasser les déchets aux abords du lac ! .

Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12

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English :

Spring cleaning

L’événement Grand nettoyage de printemps Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS