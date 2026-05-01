Grand nettoyage de printemps Châlette-sur-Loing
Grand nettoyage de printemps Châlette-sur-Loing samedi 30 mai 2026.
Châlette-sur-Loing
Grand nettoyage de printemps
Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Grand nettoyage de printemps
Venez aider les enfants du CME à ramasser les déchets aux abords du lac ! .
Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12
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English :
Spring cleaning
L’événement Grand nettoyage de printemps Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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