Châlette-sur-Loing

Quartiers en fête

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Quartiers en fête

Rendez-vous pour des soirées festives, gratuites et ouvertes à toutes et tous, au coeur des quartiers de Chalette-sur-Loing. Venez partager un moment convivial en famille, e,tre amis ou entre voisins autour de nombreuses animations structures gonflables, jeux et ateliers, stands associatifs, buvette et restauration, spectacle et ambiance festive !

Des soirées pensées pour faire vivre les quartiers, créer du lien et profiter ensemble des beaux jours… en bas de chez vous ! .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59 contact.communication@ville-chalette.fr

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Quartiers en fête

L’événement Quartiers en fête Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS