Quartiers en fête Châlette-sur-Loing
Quartiers en fête Châlette-sur-Loing vendredi 19 juin 2026.
Châlette-sur-Loing
Quartiers en fête
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19 22:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Quartiers en fête
Rendez-vous pour des soirées festives, gratuites et ouvertes à toutes et tous, au coeur des quartiers de Chalette-sur-Loing. Venez partager un moment convivial en famille, e,tre amis ou entre voisins autour de nombreuses animations structures gonflables, jeux et ateliers, stands associatifs, buvette et restauration, spectacle et ambiance festive !
Des soirées pensées pour faire vivre les quartiers, créer du lien et profiter ensemble des beaux jours… en bas de chez vous ! .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59 contact.communication@ville-chalette.fr
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Quartiers en fête
L’événement Quartiers en fête Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS
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