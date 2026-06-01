La guinguette du lac Châlette-sur-Loing
La guinguette du lac Châlette-sur-Loing samedi 20 juin 2026.
Châlette-sur-Loing
La guinguette du lac
Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-06-20
La guinguette du lac
C’est un lieu estival désormais incontournable dans le Montargois.
Tout l’été, la base nautique du lac de Chalette et sa petite plage privée se transforment en lieu festif le vendredi et le
samedi soir à partir de 18h30 avec l’équipe d’Alexis et Lucile qui vous accueilleront au bar chaque weekend jusqu’à septembre et vous proposeront snacks et boissons pour toute la famille. .
Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12
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La guinguette du lac
L’événement La guinguette du lac Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MONTARGIS
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