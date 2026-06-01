Formation tout public Châlette-sur-Loing
Formation tout public Châlette-sur-Loing samedi 20 juin 2026.
Châlette-sur-Loing
Formation tout public
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:45:00
fin : 2026-06-20 11:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Formation tout public
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1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Training for the general public
L’événement Formation tout public Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS
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