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Atelier bien conserver les aliments Châlette-sur-Loing

Atelier bien conserver les aliments Châlette-sur-Loing

Atelier bien conserver les aliments Châlette-sur-Loing samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Atelier bien conserver les aliments

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Atelier bien conserver les aliments
Un atelier proposé par Écolo-soi-même et Éducation éco-citoyenne.
Entrée libre.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90  mediatheque.chalette@agorame.fr

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English :

Workshop: preserving food

L’événement Atelier bien conserver les aliments Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS

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