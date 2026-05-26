Atelier bien conserver les aliments Châlette-sur-Loing
Atelier bien conserver les aliments Châlette-sur-Loing samedi 20 juin 2026.
Châlette-sur-Loing
Atelier bien conserver les aliments
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Atelier bien conserver les aliments
Un atelier proposé par Écolo-soi-même et Éducation éco-citoyenne.
Entrée libre. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 mediatheque.chalette@agorame.fr
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English :
Workshop: preserving food
L’événement Atelier bien conserver les aliments Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS
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