Châlette-sur-Loing

Atelier bien conserver les aliments

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Atelier bien conserver les aliments

Un atelier proposé par Écolo-soi-même et Éducation éco-citoyenne.

Entrée libre. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 mediatheque.chalette@agorame.fr

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English :

Workshop: preserving food

L’événement Atelier bien conserver les aliments Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS