Châlette-sur-Loing

Vive l’été

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 15:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Vive l’été

Venez jouer à la ludothèque ! L’occasion de découvrir des jeux extérieurs à faire en famille ou entre amis ! Chacun apporte son pique-nique. Confirmer votre présence avant le 27 juin. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Long live the %E9t%E9

L’événement Vive l’été Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS