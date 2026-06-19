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Vive l’été Châlette-sur-Loing

Vive l’été Châlette-sur-Loing

Vive l’été Châlette-sur-Loing samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Vive l’été

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 15:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Vive l’été
Venez jouer à la ludothèque ! L’occasion de découvrir des jeux extérieurs à faire en famille ou entre amis ! Chacun apporte son pique-nique. Confirmer votre présence avant le 27 juin.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 

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L’événement Vive l’été Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS

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