Escape game numérique Châlette-sur-Loing
Escape game numérique Châlette-sur-Loing samedi 4 juillet 2026.
Châlette-sur-Loing
Escape game numérique
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-08
Escape game numérique
Nous comptons sur vous pour déjouer une cyberattaque à l’espace numérique ! .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 mediatheque.chalette@agorame.fr
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English :
Digital escape game
L’événement Escape game numérique Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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