Châlette-sur-Loing

Escape game numérique

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-08

Escape game numérique

Nous comptons sur vous pour déjouer une cyberattaque à l’espace numérique ! .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 mediatheque.chalette@agorame.fr

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English :

Digital escape game

L’événement Escape game numérique Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS