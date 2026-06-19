Le tapis à histoires Châlette-sur-Loing mercredi 1 juillet 2026.

Châlette-sur-Loing

Le tapis à histoires

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 11:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Le tapis à histoires

Le tapis à histoires avec Pattye, sur inscription. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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English :

The Story Rug

L’événement Le tapis à histoires Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS