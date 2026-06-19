Le tapis à histoires Châlette-sur-Loing
Le tapis à histoires Châlette-sur-Loing mercredi 1 juillet 2026.
Châlette-sur-Loing
Le tapis à histoires
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Le tapis à histoires
Le tapis à histoires avec Pattye, sur inscription. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Story Rug
L’événement Le tapis à histoires Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Châlette-sur-Loing (Loiret)
- Jeux en bois Châlette-sur-Loing 19 juin 2026
- Quartiers en fête Châlette-sur-Loing 19 juin 2026
- Formation tout public Châlette-sur-Loing 20 juin 2026
- Atelier bien conserver les aliments Châlette-sur-Loing 20 juin 2026
- La guinguette du lac Châlette-sur-Loing 20 juin 2026