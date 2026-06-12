Espace lectures estivales Châlette-sur-Loing
Espace lectures estivales Châlette-sur-Loing mercredi 1 juillet 2026.
Châlette-sur-Loing
Espace lectures estivales
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-01
Espace lectures estivales
Amateurs de farniente et de lecture, venez profiter d’un espace dédié à la détente en plein air… Tout au long de cette période, pendant les heures d’ouverture, la médiathèque met à votre disposition son coin extérieur aménagé. Installez-vous confortablement sur un transat, à l’ombre des platanes, pour lire, vous détendre ou simplement rêver. Un moment de calme et de douceur à savourer tout l’été. Entrée libre. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Summer reading area
L’événement Espace lectures estivales Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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