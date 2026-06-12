Châlette-sur-Loing

Espace lectures estivales

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-01

Espace lectures estivales

Amateurs de farniente et de lecture, venez profiter d’un espace dédié à la détente en plein air… Tout au long de cette période, pendant les heures d’ouverture, la médiathèque met à votre disposition son coin extérieur aménagé. Installez-vous confortablement sur un transat, à l’ombre des platanes, pour lire, vous détendre ou simplement rêver. Un moment de calme et de douceur à savourer tout l’été. Entrée libre. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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English :

Summer reading area

L’événement Espace lectures estivales Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS