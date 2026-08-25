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Extra ! Lancement de saison anniversaire ! La Paillette Rennes

samedi 19 septembre 2026 · La Paillette · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Paillette
Adresse
6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
Ville
Rennes

Extra ! Lancement de saison anniversaire ! La Paillette Rennes Samedi 19 septembre, 14h00

Ateliers, animations, visites, exposition et déambulation musicale sont proposés pour célébrer les 20 ans du Théâtre à La Paillette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00.000+02:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes


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