AGENDA · Rennes
Extra ! Lancement de saison anniversaire ! La Paillette Rennes
samedi 19 septembre 2026 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
Extra ! Lancement de saison anniversaire ! La Paillette Rennes Samedi 19 septembre, 14h00
Ateliers, animations, visites, exposition et déambulation musicale sont proposés pour célébrer les 20 ans du Théâtre à La Paillette.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00.000+02:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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