Ciné plein-air : « Dans la cuisine des Nguyen » Association du Bourg L’Evesque Rennes Mardi 25 août, 21h30 Ille-et-Vilaine

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Yvonne Nguyen, jeune femme d’origine vietnamienne, rêve d’une carrière dans la comédie musicale au grand dam de sa mère qui préférerait la voir reprendre son restaurant en banlieue. L’intimité de la cuisine, entre plats familiaux et recettes traditionnelles, leur permettra-t-elle enfin de communiquer, se comprendre et s’accepter ?

**France, 2025, 1h35**

** La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.**

**Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.**

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur [ete.rennes.fr](ete.rennes.fr) pour savoir si la séance est maintenue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-25T21:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-25T23:05:00.000+02:00

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Association du Bourg L’Evesque 16 rue papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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