Extra ! Lancement de saison anniversaire !, La Paillette, Rennes

Informations pratiques

Extra ! Lancement de saison anniversaire ! Dimanche 20 septembre, 14h00 La Paillette Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La Paillette prend des airs de fête pour célébrer les 20 ans du Théâtre !

En octobre 2006, La Paillette se voit confier par la Ville un nouvel équipement, le Théâtre, qui accueille tous les ans 10 000 spectateurs et spectatrices, des centaines d’artistes et des milliers d’élèves. Pour l’occasion, le Théâtre vous ouvre ses portes : dès 14h, profitez gratuitement des ateliers, des animations, des visites, d’une exposition et des transats au soleil. Le collectif Imprévu·e·s rythmera l’après-midi avec une déambulation musicale et dansée : Le bruit qui court.

Programme de 14h à 19h :

Passages impromptus du « bruit qui court » spécialement imaginé par le collectif Imprévu·e·s

Exposition « 20 saisons au Théâtre »

Écoute de podcasts

Ateliers : tampons du Théâtre, dessin, maquillage…

En plein air – en autonomie : jeu de piste sur l’histoire du Domaine Saint-Cyr et visite du parc Saint-Cyr

Tombola (places de spectacle, livres, t-shirts…)

14h > 16h30 : Visites guidées insolites en continu au Théâtre (sans inscription)

16h : Défilé de costumes participatif

17h : « Le Bruit qui court » par le collectif Imprévu·e·s

17h15 : Lectures de textes

17h30 : Visite guidée du matrimoine autour du parc Saint-Cyr par Destination Rennes (sur inscription) – départ de la visite devant le Bacchus

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/extra-lancement-de-saison-anniversaires »}]

Ateliers, animations, visites, exposition et déambulation musicale sont proposés pour célébrer les 20 ans du Théâtre à La Paillette. animation anniversaire

Louise Pesselier