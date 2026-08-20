Informations pratiques

Extra ! Lancement de saison anniversaires Théâtre de la Paillette Rennes Dimanche 20 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La Paillette prend des airs de fête pour célébrer les 20 ans du Théâtre ! Pour l’occasion, le Théâtre vous ouvre ses portes : dès 14h, profitez gratuitement des ateliers, des animations, des visites …

La Paillette prend des airs de fête pour célébrer les 20 ans du Théâtre !

En octobre 2006, La Paillette se voit confier par la Ville un nouvel équipement, le Théâtre, qui accueille tous les ans 10 000 spectateurs et spectatrices, des centaines d’artistes et des milliers d’élèves.

Pour l’occasion, le Théâtre vous ouvre ses portes : dès 14h, profitez gratuitement des ateliers, des animations, des visites insolites, d’une exposition et des transats au soleil. Le collectif Imprévu·e·s rythmera l’après-midi avec une déambulation musicale et dansée : le bruit qui court.

**Programme de 14H à 19H**

* Parcours musical et dansé « le bruit qui court » spécialement imaginé par le collectif Imprévu·e·s

* Exposition « 20 saisons au Théâtre »

* Écoute de podcasts

* Défilé de costumes

* Lectures de textes

* Ateliers : tampons du Théâtre, dessin, maquillage…

* En plein air – en autonomie : jeu de piste sur l’histoire du Domaine Saint-Cyr et visite du parc Saint-Cyr

**Des 14h à 16h30 :** visites guidées insolites en continu au Théâtre

**Horaire à venir :** visite guidée du Lavoir organisée par Destination Rennes (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00.000+02:00

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0299598888 accueil@la-paillette.net https://www.la-paillette.net/

Théâtre de la Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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