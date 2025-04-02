Extraction de miel Salle de la Boule d’Or Pontchâteau
Extraction de miel Salle de la Boule d’Or Pontchâteau vendredi 10 juillet 2026.
Pontchâteau
Extraction de miel
Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-17
Extraction de miel
avec Jean-Christophe Claus Pascal Péron Carolien Fournier/ Christophe Guihard
Découvrez le monde fascinant des abeilles et participez à une véritable extraction de miel. Repartez avec votre petit pot !
Gratuit à partir de 6 ans
Sur inscription au 02 40 88 00 87 .
Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Extraction de miel Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44
À voir aussi à Pontchâteau (Loire-Atlantique)
- Conférences université permanente Salle du Carré d’argent Pontchâteau 16 juin 2026
- Les randonneurs du Brivet à Pont-Château Rue Maurice Sambron Pontchâteau 17 juin 2026
- Braderie des commerçants Pontchâteau 20 juin 2026
- Marché de Producteurs de Pont-Château Rue Maurice Sambron Pontchâteau 20 juin 2026
- Fête de la musique à Pont-Château Pontchâteau 20 juin 2026