Extraction de miel Salle de la Boule d’Or Pontchâteau vendredi 10 juillet 2026.

Pontchâteau

Extraction de miel

Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-17

Extraction de miel

avec Jean-Christophe Claus Pascal Péron Carolien Fournier/ Christophe Guihard

Découvrez le monde fascinant des abeilles et participez à une véritable extraction de miel. Repartez avec votre petit pot !

Gratuit à partir de 6 ans

Sur inscription au 02 40 88 00 87 .

Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Extraction de miel Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44