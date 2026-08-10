Eye + Kibosh Nilvange

Informations pratiques

Nilvange

Eye + Kibosh

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

EYES

Depuis Copenhague, ils construisent depuis quelques années un univers à part brutal et habité, intelligent et instinctif. Avec SPINNER, leur troisième album, quelque chose bascule. Le son frappe plus fort, les mots creusent plus profond. C’est une musique qui ressemble à ce moment précis où l’on cesse de fuir ses propres fantômes pour leur faire face.

Inspiré des mangas d’Asano Inio, SPINNER traverse la jeunesse abîmée, d’une musique intelligente déguisée en rock de voyou — et c’est exactement là que réside sa beauté.

KIBOSH

Kibosh est un groupe de hardcore metal né à Bordeaux en 2021, reconnaissable à une musique incisive et chaotique. Leur son fusionne des influences variées, allant du metal extrême à l’emo, tout en conservant une énergie et une intensité résolument hardcore punk.Tout public

17 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

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English :

EYES

Based in Copenhagen, they’ve been building a world of their own for several years now: raw yet familiar, intelligent yet instinctive. With SPINNER, their third album, something shifts. The sound hits harder; the lyrics cut deeper. It’s music that captures that precise moment when you stop running from your own ghosts and start facing them head-on.

Inspired by the manga of Asano Inio, SPINNER navigates a disillusioned youth with intelligent music disguised as punk rock—and that is precisely where its beauty lies.

KIBOSH

Kibosh is a hardcore metal band formed in Bordeaux in 2021, known for their incisive and chaotic sound. Their sound blends a variety of influences, ranging from extreme metal to emo, while maintaining a resolutely hardcore punk energy and intensity.

L’événement Eye + Kibosh Nilvange a été mis à jour le 2026-08-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME