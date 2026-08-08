LSD & The Search for god & April’s Fish Nilvange

Informations pratiques

Nilvange

LSD & The Search for god & April’s Fish

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Figure culte du shoegaze psychédélique, LSD & The Search for God tisse depuis près de vingt ans une musique hypnotique, dense et introspective. Des nappes de guitares en apesanteur, des voix comme lointaines, une répétition presque spirituelle qui finit par engloutir l’auditeur. Héritiers directs de My Bloody Valentine et Slowdive, ils transforment le concert en expérience sensorielle, lente montée vers une transe douce et lumineuse. Leur retour sur scène annonce déjà un nouveau chapitre, toujours habité par cette même ferveur sonore.

April’s Fish incarne une shoegaze nouvelle génération, plus frontale parfois, mais toujours profondément émotionnelle. Entre mélodies fragiles et murs de son éclatés, le groupe explore la tension entre clarté pop et abrasivité noise. Une musique instinctive, organique, qui regarde autant vers les racines du genre que vers ses mutations actuelles. Sur scène, April’s Fish impose une intensité immersive, sincère, portée par le goût du risque et de la saturation.Tout public

20 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

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English :

A cult figure in psychedelic shoegaze, LSD & The Search for God has been crafting hypnotic, dense, and introspective music for nearly twenty years. Weightless layers of guitar, distant-sounding vocals, and an almost spiritual repetition that eventually engulfs the listener. As direct heirs to My Bloody Valentine and Slowdive, they transform their concerts into sensory experiences—a slow ascent toward a gentle, luminous trance. Their return to the stage already heralds a new chapter, still imbued with that same sonic fervor.

April’s Fish embodies a new generation of shoegaze—sometimes more direct, but always deeply emotional. Between fragile melodies and shattered walls of sound, the band explores the tension between pop clarity and the abrasiveness of noise. An instinctive, organic sound that looks as much to the genre’s roots as to its current evolutions. On stage, April’s Fish delivers an immersive, sincere intensity, driven by a taste for risk and saturation.

L’événement LSD & The Search for god & April’s Fish Nilvange a été mis à jour le 2026-08-08 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME