Eyes of the Machine, Théâtre Pitoëff, Genève

Eyes of the Machine Samedi 14 mars, 14h30 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/forum/chine-une-puissance-stabilisatrice/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T16:30:00+01:00

Forcée de travailler dans un camp d’internement, Kalbinur Sidik livre un témoignage rare sur la persécution des Ouïghour·es par l’État chinois. En confrontant son récit à la propagande officielle, Eyes of the Machine dévoile les mécanismes d’un système de surveillance et de répression qui s’immisce jusque dans la sphère privée, visant l’effacement culturel et la persécution systématique du peuple ouïghour.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

Forcée de travailler dans un camp d’internement chinois, Kalbinur Sidik livre un témoignage rare sur la persécution des Ouïghour·es. Chine Pouvoir

DR