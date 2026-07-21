Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Fabienne Auzolle Exposition de céramique

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-05-04 13:30:00

fin : 2027-05-29 17:30:00

Date(s) :

2027-05-04

L’exposition consacrée à Fabienne Auzolle invite à découvrir l’univers d’une artiste céramiste dont l’œuvre conjugue maîtrise technique et richesse narrative.

Formée à l’École du Louvre, à l’ENSAAD-Duperré et aux Arts appliqués, elle développe depuis plusieurs décennies un travail inspiré par les mythes, les arts décoratifs et les traditions populaires.

Ses créations en faïence émaillée, entièrement réalisées à la main, déploient un imaginaire foisonnant où dialoguent mémoire, nature et poésie.

À travers de vastes compositions florales, cette exposition révèle la sensibilité d’une artiste qui transforme la céramique en un véritable langage artistique. .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

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English : Fabienne Auzolle Exposition de céramique

L’événement Fabienne Auzolle Exposition de céramique Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité