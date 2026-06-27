Fabrication de carnet et reliure VILLEQUIER Rives-en-Seine
Fabrication de carnet et reliure VILLEQUIER Rives-en-Seine samedi 27 juin 2026.
Rives-en-Seine
Fabrication de carnet et reliure
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-22 2026-08-19
Album de jeune fille de Léopoldine, carnets et notes de voyage de Victor, albums photographiques d’Auguste, les liens des familles Hugo et Vacquerie à la pratique du carnet sont étroits… Cet atelier vous permettra de découvrir plusieurs techniques de reliure et de vous initier à la fabrication de petits carnets, comme autant de support des rêves et projets à venir.
Atelier famille ouvert aux adultes sans enfant. .
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fabrication de carnet et reliure
L’événement Fabrication de carnet et reliure Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Rives-en-Seine (Seine-Maritime)
- Atelier: Petit Soigneur Animalier La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine 1 juillet 2026
- Atelier bijoux Maison des Templiers Rives-en-Seine 4 juillet 2026
- Le Cristal Cabaret sort les braises ! Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine 4 juillet 2026
- Les concerts de l’été 2026 en bord de Seine Quai Guilbaud Rives-en-Seine 5 juillet 2026
- Une oeuvre, un invité, un café le registre de réclamation des bacs et leurs péripéties Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 7 juillet 2026