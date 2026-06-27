Fabrication de carnet et reliure VILLEQUIER Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Fabrication de carnet et reliure

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-22 2026-08-19

Album de jeune fille de Léopoldine, carnets et notes de voyage de Victor, albums photographiques d’Auguste, les liens des familles Hugo et Vacquerie à la pratique du carnet sont étroits… Cet atelier vous permettra de découvrir plusieurs techniques de reliure et de vous initier à la fabrication de petits carnets, comme autant de support des rêves et projets à venir.

Atelier famille ouvert aux adultes sans enfant. .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fabrication de carnet et reliure

L’événement Fabrication de carnet et reliure Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité