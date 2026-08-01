Journée Famille à la Ferme La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

mercredi 12 août 2026 · La Petite Ferme aux Merveilles · Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Journée Famille à la Ferme

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez vivre une journée complète au rythme de la ferme et de ses animaux !

Au programme découverte des animaux, moments de partage, nature et détente dans une ambiance conviviale. Une belle sortie à vivre en famille, petits et grands !

Pensez à apporter votre pique-nique pour le déjeuner afin de profiter pleinement de cette journée à la campagne.

Réservation obligatoire par SMS. .

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 29 27 87

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English : Journée Famille à la Ferme

L’événement Journée Famille à la Ferme Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme