Journée Famille à la Ferme La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine
mercredi 12 août 2026 · La Petite Ferme aux Merveilles · Rives-en-Seine
Informations pratiques
Rives-en-Seine
Journée Famille à la Ferme
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez vivre une journée complète au rythme de la ferme et de ses animaux !
Au programme découverte des animaux, moments de partage, nature et détente dans une ambiance conviviale. Une belle sortie à vivre en famille, petits et grands !
Pensez à apporter votre pique-nique pour le déjeuner afin de profiter pleinement de cette journée à la campagne.
Réservation obligatoire par SMS. .
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 29 27 87
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English : Journée Famille à la Ferme
L’événement Journée Famille à la Ferme Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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