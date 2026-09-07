Fabrication de papier, Centre Culturel La Marchoise, Gençay

Informations pratiques

Fabrication de papier Samedi 12 septembre, 14h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Avec la Bibliothèque de Gençay nous vous proposons un atelier de fabrication de papier recyclé.

L’occasion aussi de découvrir l’imprimerie Gutenberg avec une mini presse fabriquée en 3D.

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cc-lamarchoise.com »}]

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