Fabrication d’hôtel à insectes et découverte Le Chelnei Bauduen
Fabrication d’hôtel à insectes et découverte Le Chelnei Bauduen jeudi 21 mai 2026.
Bauduen
Fabrication d’hôtel à insectes et découverte
Le Chelnei Chemin Sainte-Anne Bauduen Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:30:00
fin : 2026-05-21 11:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Partez à la découverte des insectes qui nous entourent et fabriquez-leur un hôtel sur mesure.
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Le Chelnei Chemin Sainte-Anne Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 67 73 43 25 bauduen.tourisme@cclgv.fr
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English : Construction of an insect hotel and exploration
Discover the insects that live around us and build them a custom-made hotel.
L’événement Fabrication d’hôtel à insectes et découverte Bauduen a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon
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