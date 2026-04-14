Fabrication d’hôtel à insectes et découverte Le Chelnei Bauduen

Bauduen

Fabrication d’hôtel à insectes et découverte

Le Chelnei Chemin Sainte-Anne Bauduen Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:30:00

fin : 2026-05-21 11:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Partez à la découverte des insectes qui nous entourent et fabriquez-leur un hôtel sur mesure.

.

Le Chelnei Chemin Sainte-Anne Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 67 73 43 25 bauduen.tourisme@cclgv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Construction of an insect hotel and exploration

Discover the insects that live around us and build them a custom-made hotel.

L’événement Fabrication d’hôtel à insectes et découverte Bauduen a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon