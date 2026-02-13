Ronde Provençale, BAUDUEN, Bauduen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:30:00+02:00

La boucle de 40 km longe les rives du lac de Sainte-Croix, offrant des paysages variés.
Le départ se fait depuis le village de Bauduen, situé au bord du lac, avec des passages par Baudinard et Régusse.
Le parcours est accessible à la plupart des cyclistes, avec quelques montées modérées.
Verre de l’amitié à l’arrivée

BAUDUEN PARKING DE LA JETEE Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « sylvie.riez@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 85 84 85 62 »}]
40 km à vélo, encadré