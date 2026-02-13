Ronde Provençale, BAUDUEN, Bauduen

Ronde Provençale Jeudi 14 mai, 14h00 BAUDUEN Var

La boucle de 40 km longe les rives du lac de Sainte-Croix, offrant des paysages variés.

Le départ se fait depuis le village de Bauduen, situé au bord du lac, avec des passages par Baudinard et Régusse.

Le parcours est accessible à la plupart des cyclistes, avec quelques montées modérées.

Verre de l’amitié à l’arrivée

BAUDUEN PARKING DE LA JETEE Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

40 km à vélo, encadré