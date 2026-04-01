Promenade sonore au bord du lac de Sainte-Croix Route départementale 49 Bauduen
Promenade sonore au bord du lac de Sainte-Croix Route départementale 49 Bauduen jeudi 21 mai 2026.
Bauduen
Promenade sonore au bord du lac de Sainte-Croix
Route départementale 49 Front du lac Bauduen Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-21
Muni de votre casque, votre téléphone ou lecteur MP3, laissez-vous guider à l’oreille pour une promenade avec des témoignages et des sons cueillis, sur les liens que les habitants entretiennent avec l’eau, la rivière du Verdon, ses affluents.
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Route départementale 49 Front du lac Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 67 73 43 25 bauduen.tourisme@cclgv.fr
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English : Promenade sonore au bord du lac de Sainte-Croix
Wearing headphones, a mobile phone or an MP3 player, let your ears guide you on a stroll through testimonies and collected sounds about the links that local people have with water, the Verdon river and its tributaries.
L’événement Promenade sonore au bord du lac de Sainte-Croix Bauduen a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon